Tipps und neueste Trends bei Erlanger Hochzeitsmesse

ERLANGEN (pm/mue) - Sind Sie im Hochzeitsfieber? Am Sonntag, 18. Februar, findet in der Zeit von 11.00 bis 16.00 Uhr im Select Hotel Erlangen, einem Vier-Sterne-Hotel der NOVUM Hospitality, erneut eine Hochzeitsmesse statt. Eintritt und genügend Parkplätze sind kostenfrei.

Die Messe ist ideal für Paare, die sich mitten in ihrer Hochzeitsplanung befinden – oder um erste oder finale Anregungen für den schönsten Tag zu bekommen. Auch für all diejenigen, die Familien- oder Firmenfeste im modernen Vier-Sterne-Ambiente organisieren möchten, ist die Messe interessant.Die aus TV und Medien bekannte Designerin SIMONE WEGHORN | MODE DESIGN | Kosmetik & Beauty stellt im mobilen Brautatelier aktuelle Braut-und Gastmode mit vielen passenden Accessoires aus und gibt mit ihrem Team passende Beauty-Tipps. Selbstverständlich dürfen die Kleider direkt vor Ort anprobiert werden. Darüber hinaus erhalten die Gäste Make-up Tipps von Mary Kay, Katja Littmann sowie Joanna aus dem Medical Day Spa Beauty4ever. Getreu dem Motto „Jeder kann schön sein“. Am Stand von Dr. Juchheim Cosmetics und Susanne Porsch geht es nicht nur um Schönheit, sondern auch um Ernährung und der Weltneuheit von Dr. Juchheim: Effect-Cosmetic & Effect-Food. Wer möchte, erhält direkt vor Ort ein Augenlifting. Natürlich widmet sich die Messe auch dem Thema Schmuck. So zeigen Jeannette Heinrich, Goldschmiede Meister Atelier, Trauringstudio Nürnberg ihr Können. Ein Highlight sind dabei unter anderem personalisierbare Vintage Trauringe mit Kordell-Draht.Romantische Hochzeitspaare finden auf der Messe wunderschöne Dekoideen. Bereits an der Hoteleinfahrt nehmen rote Luftballons von „Zauberhafte Balloons“ die Besucher in Empfang. Marianne Breitschuh oder auch Afrodita Frau Fetch verzaubern mit ihren Dekorationsvorschlägen. Ebenso schön ist der Blumenschmuck von Florales & Design von Katja Wohlleb. In Sachen Bilder, steht Deko & Co mit Corinna Hupfer. Die Veit GmbH mit Frau Goldhahn zeigt ebenfalls Interessantes und Nützliches für jede Feier und bei Dais van Ghosty gibt es viel Süßes an der Candy Bar.Nicht nur Mode und Dekoration stehen bei der Messe im Vordergrund. Mit dabei ist auch Fotostories von CBH Hochzeitsfotografie mit Christian Brodbeck und Hochzeitsfotograf Andreas Vogt. Zum Thema Freie Trauungen Andreas Schaufler von FreieTrauung 24 steht gerne Rede und Antwort. Der Shuttleservice von Reiner Breese plant mit den Besuchern gerne ihre Fahrt. Dimitra von der Weth kommt mit ihrer Praxis „Entspanntes Leben“ und bietet wertvolle Tipps zum Thema „Entspannt in die Ehe gehen und entspannt in der Ehe bleiben“.Mit dem Duo Harfensang verzaubern wieder Barbara Regnant-Pilling (Harfe) & Christa Summerer (Gesang) deren Repertoire reicht von Pop und Rock über Klassik und Operette. Auch mit dabei ist das Duo Con Anima, Frauengesang mit Seele. Für Entertainment sorgen der bekannte Jongleur Perujo oder auch die beliebte Party Fotobox. Dank gilt auch dem Sponsor Flyer24.Eine rundum Beratung gibt es bei Michael Baumgartner von Baumgartner Events zu jeglicher Art von Events.Natürlich steht den Gästen auch das Konferenz- und Sales Team des Select Hotels mit Informationen zum Hochzeitsarrangement „Lovestory“ zur Verfügung. In der Brasserie Apart können Gäste in trauter Zweisamkeit oder mit Oma und Opa, Family & Friends Kaffee und Kuchen genießen oder bei einem Drink an der Bar regen Gedankenaustausch pflegen.