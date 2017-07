Eschenauer Lokomotive zu Gast im Hauptbahnhof Erlangen

Geschäftsführer ist der Wahlfranke Tobias Richter, wohnhaft in Eschenau. Er hat den Beruf des Eisenbahners von der Pike auf gelernt und besitzt langjährige Erfahrung im Betrieb von Zügen. Zunächst 18 Jahren im DB-Konzern, davon die letzten acht Jahre bei DB Regio, wobei er der von Stilllegung bedrohten Gräfenbergbahn wieder Leben einhauchte. Dann von 2001 bis August 2008 Vorstand der Regentalbahn AG und Geschäftsführer der Vogtlandbahn GmbH. Bei der Regentalbahn hat er u.a. den "Alex"-Zug Hof - München - Oberstdorf auf die Schiene gestellt.Ende 2008 gründete Tobias Richter die IntEgro Verkehr GmbH in Reichenbach (Vogtl.), wechselte in die Geschäftsführung und baute mit seinem Team das neue Eisenbahn-Verkehrs-Unternehmen auf. Ab April 2012 war Tobias Richter Geschäftsführer der deutschen National Express-Gesellschaften.Mit Gründung der TRI begann er eine weitere Firma aufzubauen, deren Ergebnis unter anderem der abgebildete Zug ist.