Broschüre: Pflegegrade im Überblick

LANDKREIS (pm/mue) - Pflegegrade, Beratung und alles Wissenswerte zum Pflegestärkungsgesetz II: Das enthält die Pflegebroschüre des Landratsamtes Erlangen-Höchstadt.

Mit der Broschüre will das Amt seinen Bürgerinnen und Bürgern helfen, die seit Januar 2017 geltenden Regelungen zu verstehen. Die Broschüre ist kostenlos bei der Seniorenbeauftragten des Landkreises Anna Maria Preller, im Internet (Adresse unten) und in den Fachstellen für pflegende Angehörige im Landkreis erhältlich. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 09131 / 803277 oder per E-Mail: anna.maria.preller@erlangen-hoechstadt.de.