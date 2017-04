Einladung zur ladiesnight am 11. Mai 2017

Erlangen : Wetterkreuz |

Hauptsache gesund!

Sprecherin: Dr. med. Ingrid Solymosi



Frau Solymosi ist Ärztin und arbeitet in einer Praxis für Psychiatrie und Psychotherapie in Berlin. Sie kommt ursprünglich aus Franken, ist verheiratet und hat vier erwachsene Kinder.

In ihrem Vortrag wird sie über ihre Erfahrungen sowohl aus ihrem Berufsleben als auch aus ihrem persönlichen Leben berichten. Viele körperlichen Erkrankungen haben psychische Ursachen und umgekehrt. Für den Körper kann man Medikamente verschreiben, für die Seele Psychotherapie, für den Geist des Menschen ist eine persönliche Beziehung zu Gott heilsam.