'Energiewende'-Ausstellung im Rathausfoyer Erlangen

Erlangen : Rathausfoyer |

Der Verein 'Energiewende ER(H)langen e.V.' präsentiert von Di. 30.01. bis Fr. 09.02.2018 jeweils werktags von 8-18 Uhr im Erlanger Rathausfoyer die Ausstellung 'Energiewende'. Unter dem Motto 'Speicher, Wind und Sonnenstrom ersetzen Kohle und Atom' zeigt der Verein, warum die Energiewende in Deutschland wieder Fahrt aufnehmen muss.



Die Informationstafeln des 'Solarenergie-Fördervereins Deutschland e.V.' zum 'Warum?' werden ergänzt durch die Ausstellung 'Gebäudeintegrierte Photovoltaik' des 'Solarenergie-Fördervereins Bayern e.V.' zum 'So geht's!'. In diesem Teil der Ausstellung wird gezeigt, wie innovative und optisch ansprechende Solaranlagen in die Gebäudehülle integriert werden können.