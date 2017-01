Filmvorführung: Bauen mit der Energiewende

Im Rahmen der Filmreihe "Weitsicht ERlangen" zeigen wir den Film:"Bauen mit der Energiewende"Dokumentation, Deutschland, 2017, Regie: Frank FarenskiWährend die deutsche Bundesregierung die Energiewende behindert und ausbremst, realisieren Millionen von Bürgern "ihre" eigene Energiewende! Mehr als 30 % der deutschen Stromversorgung - der regenerative Teil - kommt aus Bürgerhand. Eine Zeitenwende! Energie für Strom, Wärme, Mobilität produzieren die Bürger in Zukunft selber. Die Zeiten, in der große Kraftwerke dreckige Energie produzieren und über weite Strecken mit hohen Verlusten transportieren, sind bald vorbei. Die Zeit von Strom als kommerzielles Produkt endet!"Bauen mit der Energiewende" zeigt, wie die Bürger/innen in ihren alten und neuen Häusern die Energiewende selber gestalten können. Wie man energetisch sanieren und bauen kann, ohne ein Vermögen zu investieren. Denn eines ist klar: Heute lässt sich die Energiewende realisieren, damit Geld sparen und die Umwelt entlasten.Homepage zum Film: Link Anschließend: Diskussion mit Vertretern des Energiewende ER(H)langen e.V.Der Eintritt zu den Filmen ist frei! Spenden sind trotzdem willkommen! =)Auf zahlreichen Besuch freut sich Euer "Weitsicht ERlangen"-Team!Verena, Julie, Stefan"Weitsicht ERlangen":Web: Link Facebook: Link Dritte Welt Laden Erlangen e.V.:Web: Link Energiewende ER(H)langen e.V.:Web: Link Facebook: Link