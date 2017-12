Anders als du glaubst. Berliner Compagnie zu Gast in der Reichswaldhalle Feucht

Am Freitag, den 16.03.2018 ist um 20 Uhr in der Reichswaldhalle in Feucht die Theatergruppe "Berliner Compagnie" zu Gast. Sie zeigen das Theaterstück: Anders als du glaubst. Eine fromme Muslima, eine gläubige Christin, ein gottesfürchtiger Jude, ein linker Atheist und ein eingefleischter Skeptiker. Ausgerechnet sie finden sich gemeinsam nach einem tödlichen Anschlag im postmortalen Niemandsland. Ist es die Vorhölle? Ist es der Weg ins Paradies? Natürlich streiten sie, wie auf Erden so im Himmel. Bis sie merken: Es gibt eine gemeinsame Aufgabe... Mit einfachsten Mitteln, viel Fantasie und großer Spiellaune nehmen sie den Zuschauer mit durch alle Höhen und Tiefen einer abenteuerlichen Reise. Veranstalter sind neben dem Kulturkreis Markt Feucht, die evang. Kirchengemeinde Feucht St. Jakob, der Helferkreis für Flüchtlinge und Asylsuchende Feucht und die Eine-Welt Gruppe Freucht e.V. Karten gibt es im Vorverkauf im evang. Pfarramt Feucht Tel. 09128 3395, im Fairen Jakob Hauptstr. 12 und im Bürgerbüro im Rathaus Feucht. Der Reinerlös kommt der Flüchtlingshilfe Feucht zugute.