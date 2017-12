KulturNetzwerk Schwarzenbruck war Max Beckmann auf der Spur

Die zwei Gruppen der KulturTour des KulturNetzwerks Schwarzenbruck konnten sich bei den Führungen am 13. und 14. Dezember ein wunderbares Bild dieses sehr einflußreichen Künstlers machen. Die Ausstellung ist noch bis 14. Januar 2018 zu sehen.Die nächsten KulturTouren führen zu Gabriele Münter ins Münchner Lenbachhaus am 23. Januar und 27. Februar), zu Joseph Beuys (auch im Lenbachhaus am 8. Februar) und zu Verborgenen Schätzen aus Wien nach Schwäbisch Hall (am 20. März). Weitere Informationen und Anmeldungen wie immer bei Francoise Werner unter der Telefonnummer 09128 12381.