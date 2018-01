KulturTour nach Neumarkt: Max Beckmann auf der Spur

Die in der Ausstellung gezeigten Blätter sind vornehmlich Leihgaben aus dem Nachlass von Max Beckmanns zweiter Frau, Mathilde Q. Beckmann, der sich im Museum der bildenden Künste in Leipzig befindet.Aufgrund der hohen Nachfrage waren zwei Gruppen mit dem KulturNetzwerk in Neumarkt, die wieder eine sehr interessante Führung durch die Ausstellung erlebten.Die nächste KulturTour - am 23. Januar ging es schon nach München zu „Gabriele Münter“ - führt am 8. Februar wieder nach München zu der Ausstellung „Beuys auf Papier“ ins Lembachhaus.Anmeldung und weitere Informationen gibt es wie immer bei Francoise Werner vom KulturNetzwerk unter 09128 12381 bzw. f.werner@deutsche-kulturbuehne.de.