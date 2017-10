REGION - Die Geschichtenerzählerin Ulla Konold ist von Ihrer zweiten Reise nach Grönland zurückgekehrt. Im Winter 2017 lebte sie auf einer kleinen Halbinsel in der Dorfgemeinschaft mit 45 Inuit. Faszinierend Ihre Erinnerungen an diese Zeit und an die Faszination der Welt der es ewigen Eises im Winter 2016.

Lassen Sie sich einladen in die Welt der schwimmenden Eisberge. In den Zauber der Polarnacht. Lauschen Sie Märchen und Mythen der Inuit und folgen Sie wagemutigen Männern ins Inlandeis.Termin: Freitag, 6.Oktober 19.30 Uhr Galerie Bernstein. Fischbacherstrasse 10, 90537 Feucht. Karten unter Buchhandlung Kuh 09128/920532