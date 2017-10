Schwarzenbrucker in New York - KulturTour zu James Rizzi

Die exklusiv für Neumarkt konzipierte Ausstellung präsentiert das Atelier von James Rizzi (1950–2011) und zeigt in einer umfassenden Retrospektive seine Gemälde und druckgrafischen Werke aus drei Jahrzehnten seines Schaffens. Sein Loft, das sich im New Yorker Stadtteil SoHo befand, wird mit originalem Mobiliar nachempfunden und lädt die großen und kleinen Besucher mit leuchtender Farbigkeit in die persönliche Lebens- und Arbeitswelt Rizzis ein.Die zwei sehr unterhaltsamen, interessanten und professionellen Führungen waren weitere Highlights im KulturTour-Jahr des KulturNetzwerks Schwarzenbruck. Weiter geht es am 18. Oktober in die Hypokunsthalle München zu Meisterwerken des Pariser Salons (leider schon ausgebucht) - und im November gibt es wieder Führung(en) mit Carmen Lösch durch Nürnberg.Weitere Informationen und Anmeldungen wie immer bei Francoise Werner unter der Telefonnummer 09128 12381.