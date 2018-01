Spenden bringen Glück - Ergebnis des BenefizKonzerts vom 14. Dezember freut und hilft

Ein großes Danke an alle Spender, die dieses Projekt so toll unterstützt haben. Alberto Parmigiani hat versprochen, uns alle möglichst schnell über die aktive Umsetzung der Spenden in Nepal zu berichten. Die Spenden werden zu 100% für den Aufbau von Schulen eingesetzt. Danke allen, die mitgeholfen haben, die dabei waren - und die weiter helfen werden.