Schwarzenbruck auf KulturTour zu Gabriele Münter nach München ins Lenbachhaus

Das Lenbachhaus zeigt die umfassendste Ausstellung zum Werk Gabriele Münters (1877–1962) seit 25 Jahren. Erstmals wird ihr malerisches Werk aus allen Lebens- und Schaffensphasen präsentiert. Die Schau gibt Einblick in Münters Experimentierfreude und ihren stetigen Drang nach persönlicher und künstlerischer Erneuerung.Über die Hälfte der 130 ausgestellten Gemälde wurden noch nie oder zuletzt zu Lebzeiten Münters gezeigt. Ein Großteil der Werke stammt aus dem Nachlass der Künstlerin, den die Gabriele Münter- und Johannes Eichner-Stiftung, München verwaltet. Die nächste Münter-Führung ist am 27.02.2018.Dazwischen fahren Francoise Werner und Gäste wieder nach München zu Beuys - am 8. Februar 2018. Anmeldungen und Informationen wie immer bei Francoise Werner vom KulturNetzwerk.