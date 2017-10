Feucht : Evang. Kirche St. Jakob |

Der Posaunenchor St. Jakob Feucht lädt zu weihnachtliche Klänge am zweiten Weihnachtsfeiertag in die evangelische Kirche in Feucht ein.



Wann: 26. Dezember 2017, 16 Uhr

Wo: St. Jakob, Hauptstraße, 90537 Feucht



Leitung: Ralf Tochtermann

Eintritt frei - um Spenden wird gebeten.