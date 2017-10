Schneider’s Xmess: jetzt auch zum Nachlesen …

Die Originale dieser eher hintersinnigen und auch kritischen WeihnachtsKarten - angereichert mit romantisch-ironischen Texten - wurden letztes Jahr kurz vor Weihnachten in einer Ausstellung des KulturNetzwerkes Schwarzenbruck im Rathaus gezeigt.Viele Besucher dieser Ausstellung regten an, diese Sammlung mit all den Texten auch als Booklet zu veröffentlichen. Dies ist jetzt geschehen: Schneider’s weise Weihnacht“ ist ab sofort erhältlich. Das 68 Seiten starke Buch (20 x 20 cm Ringbindung) gibt es über e-mail (bf.schneider@kabelmail.de) beim Verfasser, auf der Vernissage zur Ausstellung KALENDER GANZ GROSS am 8. Dezember im Rathaus, in der Christopherus-Apotheke und sicher auch an einigen Buden des Schwarzenbrucker Weihnachtsmarktes (1. bis 3. Dezember und 9. und 10. Dezember auf dem Plärrer). Der Preis ist € 10.-, der Erlös dieser Aktion geht als Spende an das Benefiz-Konzert in der Bürgerhalle am 14. Dezember. Der Weihnachtsmann warnt: Weihnachten kann auch schön sein …