Ausstellung: Forchheim goes Instagram

FORCHHEIM (pm/rr) – Von Donnerstag 5. Oktober bis zum 5. Dezember können in der Stadtbücherei in der Spitalstraße 3 die schönsten Fotos der Instagram-Aktion #forchheimshots betrachtet werden.

Aus über 3.000 Fotos, die von den Usern in der Zeit zwischen Dezember und August auf dem Sozialen Netzwerk Instagram mit dem Hashtag #forchheimshots gepostet wurden, musste die Jury 100 auswählen. Die drei Jurymitglieder, Oberbürgermeister Dr. Uwe Kirschstein, die Künstlerin Rosemary Keßler und die Fotografin Alexandra Richter („Frau Herz“), hatten alle Hände voll zu tun. Die Forchheimer Künstlerin Rosemary Keßler freut sich: „Beim Aussuchen der Bilder für die Ausstellung ist mir aufgefallen, wie viele Instagramer in der Gegend eine künstlerische Ader haben. Es ist eine echte Herausforderung für mich, die schönsten Bilder auszusuchen.“ Fotografin Alexandra Richter alias „Frau Herz“ freut sich über ein immer wiederkehrendes Motiv besonders: „Toll, wie viele unterschiedliche Perspektiven und Motive es vom Walberla gibt. Da der Ort für mich persönlich auch eine besondere Bedeutung hat, war es sehr spannend zu sehen, wie andere Menschen ihn durch die Kamera festhalten.“Oberbürgermeister Kirschstein findet es großartig, die Stadt durch die Augen der Instagramer neu zu entdecken und wie in einer Art Tagebuch zu blättern – von Weihnachtsmarktfotos bis hin zu vielen Impressionen vom Forchheimer Annafest. „Genauso lassen sich aber auch die Hobbies der Forchheimerinnen und Forchheimer ablesen. Neben der Lust zum Fotografieren stehen ganz offensichtlich Wanderungen, Spaziergänge und ausgedehnte Fahrradtouren ganz oben auf der Tagesordnung. Die Forchheimer sind aufmerksame Beobachter und sehen genau hin. Sie sind gerne draußen in der Natur – und nehmen auf ihre Touren gerne ihren Hund mit“, so Kirschstein. Forchheimshots Organisator Matthias Hösch denkt schon einen Schritt weiter: „Die eingegangen Bilder zeigen so vielfältige Seiten aus Forchheim und Umgebung – da war es schwer, die schönsten zu finden, da jeder Fotograf bzw. Instagramer seine eigenen Blickwinkel hat. So zeigen sich viele schöne Bilder aus Ecken, die man so vielleicht kaum wahrnimmt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es nächstes Jahr eine Fortsetzung von Forchheimshots gibt.“In der Ausstellung sind die Besucher zur Abstimmung aufgerufen: Jedes ausgestellte Foto bekommt eine Nummer, die die Besucher auf einen in der Stadtbücherei ausliegenden Stimmzettel schreiben können. Die fünf Bilder mit den meisten Stimmen werden von den „Forchheimshots“ Sponsoren prämiert. Zusätzlich werden unter allen Besuchern, die für ihr Lieblingsbild stimmen, verschiedene Preise verlost. Weitere Informationen zur Ausstellung unter: