Erfolgreiches Comeback des Hallenfußballs

Das erste Mal seit 2012 hat in Forchheim wieder Hallenfußballturnier stattgefunden.

FORCHHEIM (pm/rr) – Der Jugendbeauftragte der Stadt Forchheim, Josua Flierl, freut sich über ein sehr erfolgreiches "Wochenende des klassischen Hallenfußballes": Die Sieger der Stadtmeisterschaft, die Mannschaft "Torpedo Bumbi" erhielten von Flierl einen Gutschein von der „Trattoria da Antonella“ in Höhe von 250 Euro. Alle anderen Plätze wurden ebenfalls prämiert, so dass keiner leer ausging.Die Organisatoren des Fußballevents in der Turnhalle des Ehrenbürg-Gymnasiums Forchheim waren die „Funzl Kickers e.V“ aus Forchheim, Hauptsponsor die Volksbank Forchheim. Hauptorganisator Patrick Honeck erklärt die Idee dazu: „Nachdem die letzte Hallenstadtmeisterschaft im Jahre 2012 stattgefunden hat, hatten wir es uns zum Ziel gemacht, diese Veranstaltung wieder zu beleben.“Nach dem erfolgreichen Comeback möchte Josua Flierl das Turnier als feste Einrichtung im sportlichen Jahreskalender etablieren.