Figurentheater: ROTKÄPPCHEN

In einer liebevollen Inszenierung für Kinder ab 3 Jahren zeigt das Karfunkel-Figurentheater eines der bekanntesten Märchen Europas.



Der Märchen-Klassiker der Gebrüder Grimm: Die Geschichte von Rotkäppchen, der Großmutter und dem bösen Wolf.



Die märchenhafte Bühne, wunderschöne Handpuppen – im Hohensteiner Stil handgeschnitzt – und mit Liebe zum Detail gemalte Kulissen garantieren einen bleibenden Eindruck beim kleinen Publikum.



Das sehr moralische Stück bedient das allen Kindern zu eigene hohe Gespür für Gerechtigkeit. Es lässt die Kinder genau zwischen „gut“ und „böse“ unterscheiden und bezieht sie überdies auch mitunter aktiv in das Geschehen mit ein.



Die Puppenspieler treten während der Vorstellung mehrmals aus der Kulisse heraus und agieren in Kostümen auch als Schauspieler vor der Bühne.



Die Vorstellung dauert ca. 50 Minuten.



11.00 + 14.00 Uhr



Karten nur an der Tageskasse (30 Min. vor Beginn)

Eintritt: Kinder: € 8,- / Erw.: € 10,-

INFO-TEL.: 0177 – 520 11 51