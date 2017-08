Garagenflohmarkt in Forchheim

Auch in diesem Jahr findet wieder in der Siedlung um die Lichteneiche/Eichendorffstraße in Forchheim ein Garagenflohmarkt mit vielen teilnehmenden Haushalten statt. Zahlreiche Familien bieten auf ihren Grundstücken Flohmarktschätze aus Keller, Scheune, Dachboden oder Garagen an. Diesmal „trödelt“ die Siedlung am Samstag, 14. Oktober, von 9 bis 15 Uhr. Die teilnehmenden Haushalte sind jeweils durch Luftballons geschmückt, sodass man sie bereits von weitem gut erkennen kann. Wer aus der Siedlung noch teilnehmen möchte, braucht einfach nur das Teilnahmeformular auszufüllen, welches bereits an alle Haushalte verteilt worden ist. Anmeldungen bitte nur schriftlich, abzugeben bei Familie Burkard, Eichendorffstraße 22. Infos unter Telefon 09191/616017.