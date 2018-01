Keltisches Frühlingsfest

FORCHHEIM (rr) – Die Magie von Feuer und Eisen erleben Besucher am Freitag, 2. Februar ab 18.00 Uhr im Pfalzmuseum, Kapellenstraße 16: Die besondere Experten- und Erlebnisführung steht unter dem Motto „Imbolc - Das keltische Frühlingsfest“ und wird durch das Archäologiemuseum Oberfranken führen

Nach dieser Intensivführung zur Lebenswelt der Kelten tauchen die Gäste gegen 20.00 Uhr in eine kurze magische Spielszene ein: Sie sind beim Initiationsritus eines neuen Druiden dabei und begrüßen mit ihm die kraftvolle Energie des aufkeimenden Frühlings.Die Teilnahme an „Imbolc“ ist nur mit Voranmeldung im Pfalzmuseum unter 09191 714 326 oder per E-Mail an kaiserpfalz@forchheim.de möglich. Die Führung kostet 8 Euro pro Person.