Marathon-Party in der „Fränkischen“

EBERMANNSTADT (rr) - Zum 18. Mal findet am Sonntag, 3. September der autofreie Sonntag mit dem sportlichen Schwerpunkt des Fränkische Schweiz- Marathon statt.



Wie jedes Jahr ist an diesem Tag die B470 ab Forchheim - Ortsausgang Reuth bis Pottenstein von 7.00 – 19.00 Uhr für den motorisierten Autoverkehr gesperrt. Um 8:30 Uhr startet der Marathon. Die im Jahr 2015 erfolgreich eingeführten Neuerungen bleiben bestehen. Der Marathonlauf, Handbike- und Inlineskating-Marathon werden wieder durch den Halbmarathon und den 10-km-Lauf sowie den Staffelmarathon für 2 – 5 Läufer/-innen ergänzt. Seit hier die bayerischen Marathonmeisterschaften ausgetragen werden, sind die Anmeldezahlen angestiegen, die Attraktivität des Laufes hat dadurch gewonnen.Der FSM gilt als einer der schönsten Landschaftsläufe Deutschlands und er ist einer der ganz wenigen, der von einem Landratsamt organisiert wird. Ob seiner über Jahre hinweg erprobten praxisnahen Organisationsstruktur bekommt der Lauf von den Sportlern sehr gute Noten. Das ist der Grund, weshalb bereits zum 4. Mal die bayerischen Marathonmeisterschaften und zum 15. Mal die Bayerische Meisterschaft der Speed-Inliner-Elite hier ausgetragen werden. Auch bei den Freizeitsportlern steht der „FSM“ hoch im Kurs, das zeigen die steigenden Teilnehmerzahlen, speziell bei den populären Kurzstreckendisziplinen.Als besonderer Sponsor konnte wieder der Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) gewonnen werden. Jeder Teilnehmer, kann an diesem autofreien Sonntag kostenlos mit Bus und Zug fahren. Die Startnummer des Sportlers gilt bis Betriebsschluss des Folgetages als Fahrschein in allen VGN-Linien (im Zug zweiter Klasse, zuschlagfreie Züge) und das im gesamten Verbundgebiet, dem Großraum Nürnberg.Nach dem letzten Läufer wird die B470 für Fußgänger, Wanderer, Radfahrer und alle anderen nicht-motorisierten Verkehrsteilnehmer freigegeben. Zehntausende von Zuschauern und ein buntes Rahmenprogramm entlang der Strecke verleihen der Veranstaltung jährlich Volksfestcharakter. Zahlreiche Straßenfeste entlang der Strecke mit musikalischer Unterhaltung und lukullischen Köstlichkeiten laden zum Verweilen ein. Der Geheimtipp seit vielen Jahren ist das Straßenfest der FFW Rüssenbach ab 8.30 Uhr an der Kreuzung der B470 bei Kaffee und Kuchen, Gegrillten und weiteren kulinarischen Genüssen. Das ist nur eines von vielen Festen entlang der Strecke.Wer möchte, kann sich bereits am Samstag, 2. September auf das sportliche Ereignis einstellen. Von 13.00 bis 18.00 Uhr wird auf dem Marktplatz in Ebermannstadt eine Marathon-Messe veranstaltet. Hier werden die Startunterlagen ausgegeben und Nachzügler können sich noch für den Marathon nachmelden. Um 16.00 Uhr starten am Samstag die Bambini- und Schülerläufe (500m bzw. 1000m) sowie der Zehntelmarathon (4,2km) für Schüler/-innen B und A, Jugendliche und Erwachsene (Hobbyläufer).Weitere Infos: www.fs-marathon.de