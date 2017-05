(pm/rr) - Gregorianische Choräle geprägt von geistlicher Tiefe, musikalischer Präzision und außerordentlicher Klarheit können am Freitag, 12. Mai um 20.00 Uhr in der Sophienhöhle gehört werden. Der Chor Gregorianika (Foto) besteht aus sieben ukrainischen Männern in schlichter Mönchskleidung, die den Hörer mit ihren kraftvollen Stimmen in eine andere Welt versetzen.