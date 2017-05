Pohl & Pohl: beswingtes Konzert zum Muttertag

AHORNTAL (pm/rr) – Am Sonntag, 14. Mai spielen Pohl & Pohl (Foto) um 17.00 Uhr auf Burg Rabenstein „Piano & Piano“. Mutter Hildegard und Tochter Victoria geben ein „beswingtes“ Spätnachmittagskonzert im Prunksaal der Burg und werden damit nicht nur Mütter und Töchter begeistern.

Klassik, Jazz und alles, was dazwischen sonst noch an Musik existiert, darf das Publikum gespannt erwarten: wilder Swing, ein Schuss Blues, pure Klassik und viele viele Töne. Vierhändig, zweihändig, einhändig... Hildegard und Victoria Pohl, beide Pianistinnen, beide in Klassik und Jazz unterwegs, geben eines ihrer seltenen, gemeinsamen Konzerte. Und plaudern augenzwinkernd über ihre ungewöhnliche Konstellation, sich einen Flügel zu teilen.Weitere Infos unter: www.burg-rabenstein.de