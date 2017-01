Second-Hand-Basar der KeKiTa

Forchheim : Sportheim DJK |

Die Kindertagesstätte Kersbach veranstaltet am Sonntag, den 12.02.2017, von 14:00 bis 16:00 Uhr im Sportheim der DJK Kersbach, Waldstraße 23, seinen Second Hand Basar. Angeboten werden Frühlings- und Sommerbekleidung sowie alles rund ums Kind bis Größe 176 (AUCH SCHUHE).

Im Foyer stehen Kaffee und Kuchen bereit. Schwangeren wird bereits um 13.30 Uhr Einlass gewährt.

Für Verkäufer ist die Etikettenausgabe (1 €) am Montag, den 30.01.2017, von 16:00 bis 17:00 Uhr im Kindergarten. Pro Person wird nur eine Nummer vergeben! 20% des Verkaufserlöses erhält der Kindergarten