Forchheim : KiTa Kersbach |

Am Sonntag, 08.Oktober 2017, von 14:00 bis 16:00 Uhr findet im Sportheim der DJK Kersbach, Waldstraße 23, der Second Hand Basar der Kindertagesstätte Kersbach statt (für Schwangere ist der Einlass bereits ab 13:30).

Angeboten werden Herbst- und Winterbekleidung sowie alles rund ums Kind. Im Foyer stehen Kaffee und Kuchen zum Verkauf bereit.



Für Verkäufer ist die Etikettenausgabe (1€) am Montag, den 25.September 2017, von 16:00 bis 17:00 Uhr im Kindergarten. Pro Person wird nur eine Nummer vergeben!