Sonderausstellung: Das Sams zu Gast im Pfalzmuseum

FORCHHEIM (pm/rr) – Jeder kennt es, das respektlose und vorlaute, aber irgendwie auch liebenswerte Wesen mit roten Haaren, Rüsselnase, und blauen Punkten im Gesicht - das SAMS von Paul Maar. Ab dem 14. Juli bis zum 10. September ist die quirlige Romanfigur des Bamberger Kinderbuchautors im Pfalzmuseum Forchheim, Kapellenstr. 16, mit einer Sonderausstellung zu Gast (Di. - So. 10:00 – 17:00 Uhr). Das Begleitprogramm lässt die Herzen der SAMS-Fans höher schlagen.

1973 feierte das SAMS seinen Durchbruch mit einer ersten Erfolgsauflage beim Hamburger Verlag Friedrich Oetinger. Seither sind viele Bände und Nachfolgegeschichten erschienen, alle aus der Feder des beliebten Kinder- und Jugendbuchautors Paul Maar. Der Erfolgsautor hat seine Figuren stets selbst entworfen – allesamt charakterstarke Persönlichkeiten. Neben dem eigenwilligen SAMS sind das auch der verträumte Lippel, der etwas andere Hund Bello, die quirligen Opodeldoks oder das kleine Känguru mit all seinen Freunden.Zur Ausstellung präsentiert das Pfalzmuseum zahlreiche eigenhändige Zeichnungen des preisgekrönten Mehrfachtalentes Paul Maar, der am 15. Juli auch persönlich zu einem Besuch im Pfalzmuseum vorbeikommt. Neben seinen humorvollen Tierillustrationen, gespickt mit den für Maar so typischen Wortspielen, werden auch die Zeichnungen zum jüngst erschienenen Band „Ein Sams zu viel“ zu sehen sein. Buchausgaben vom Oetinger Verlag, Mitmachstationen, Leseecken und Filmausschnitte bereichern die Familien- und Kinderausstellung und geben amüsante Einblicke in die turbulente Welt voller Phantasie, Träume und Wunschpunkte.Das Pfalzmuseum bietet zusätzlich zur Ausstellung die Familienführung „Am Sonntag ist SAMS-Tag“, den Workshop „Paul Maar liest und zeichnet für euch“ mit Paul Maar, den Filzworkshop „Das Sams hat Wunschpunkte – ihr noch nicht?“ und das museumspädagogische Programm „Alle Tage SAMS-Tag“ für die Ferien, für Kindergeburtstage und für Schulen und Kindergärten. Die einzelnen Termine sind einsehbar unter http://kaiserpfalz.forchheim.de/de/veranstaltungen... Eintritt in die Ausstellung: 5 Euro ermäßigt 3,50 Euro, Familien 8 Euro, Kinder bis 6 Jahre frei.