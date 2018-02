Sonic Carrera Club im Jungen Theater

FORCHHEIM (pm/rr) – Am Samstag, 17.Februar um 20.00 Uhr tritt der Sonic Carrera Club mit seinem aktuellen Programm „Night Of The Song“ im Jungen Theater (Kasernstraße 9) auf.



Zu hören sind groovige Rocksongs, die immer wieder aufs Neue das spannende Zusammenspiel von Gitarre, Bass, Schlagzeug, Tasten und Gesang zelebrieren. Gerade wegen ihrer energiegeladenen Performance lässt sich das Fürther Quartett nicht in eine der klassischen Schubladen stecken.Den Anfang macht Franz „Zupfer“ Bergmann, der vielen Forchheimern ein Begriff ist. Er spielt vor allem klassische Titel bekannter Songwriter rein akustisch.Anschließend erobert der Sonic Carrera Club die Bühne. Die Band, die zuletzt 2012 im JTF zu Gast war, feierte 2017 ihr 10. Jubiläum mit Peter Polster an tausend Tasten, Tim Hufnagl am Schlagzeug, mit Bassist Aldo Gioa und Gitarrist und Sänger Thomas Wieberg.Der Sonic CC lässt vor allem eigene Songs hören, dazu brandneue Stücke und ausgesuchte Cover-Versionen.Weitere Infos: www.soniccarreraclub.de