Stelldichein der Oldtimer

NEUNKIRCHEN AM BRAND (rr) - Den Sonntag, 25. Juni sollten Oldtimerfreunde im Kalender notieren. Dann veranstaltet der 1. Automobilclub Neunkirchen am Brand das 4. ADAC Old- & Youngtimertreffen.

Ab 10.00 Uhr können auf dem Deelijker Platz an der Grundschule die Autoträume der Kindheit bewundert werden. Alle Besitzer von historischen Fahrzeugen oder auch Interessenten und Besucher sind willkommen. Der Eintritt ist frei. Bei dem Treffen gibt es Benzin- und Dieselgespräche, Leckeres vom Grill, Kaffee und Kuchen.Der 1. ACN wurde im Jahre 1971 gegründet, und hat ca. 100 Mitglieder. Bis in die 1990er Jahre hinein nahmen die Mitglieder des Clubs aktiv am Motorsportgeschehen teil. Der Verein hatte damals u.a. Slalomrennen und Motocross- und Trailwettbewerbe veranstaltet. Mittlerweile steht die Erhaltung und Präsentation von Old- und Youngtimern im Zentrum der Aktivitäten. Die leidenschaftlichen Autofans bevorzugen keine bestimmte Automarke, sondern finden die Technik und das Design der vielen unterschiedlichen Fahrzeugen reizvoll.Alle zwei Jahre richtet der Verein die Nordbayerische ADAC Veteranenrallye aus. Voriges Jahr sind über 200 Besitzer von Oldtimern der Einladung des Vereins gefolgt. Da die Rallye nur im Zwei-Jahres-Turnus stattfindet, gibt es seit 2011 in den Jahren dazwischen das ADAC Old- & Youngtimertreffen. Vor zwei Jahren waren auch viele historische Motorräder und Traktoren zu bewundern.