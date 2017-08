Wanderung in die Welt der Märchen

SCHLAIFHAUSEN (rr) - Auch in diesem Jahr lädt der katholische Seelsorgebereich Ehrenbürg in Kooperation mit dem Tourismusverein Rund ums Walberla – Ehrenbürg e.V. Einheimische und Feriengäste zu den Aktivitäten der Sommerkirche rund ums Walberla ein. Am Freitag, 8. September treffen sich Interessierte um 18.00 Uhr in der Kirche Schlaifhausen, Schlaifhausen 241. Von dort startet die Gruppe zu einer abendlichen Märchenwanderung über den Rodenstein. Anschließend kehren die Teilnehmer im Gasthaus Kroder ein.