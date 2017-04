„Zukunft is the Future“: Kabarett mit Vince Ebert

EGGOLSHEIM (pm/rr) – Am Freitag, 28. April um 20.00 Uhr ist der Kabarettist Vince Ebert in der Eggerbachhalle, Josef-Kolb-Str. 11 zu Gast.

In seinem neuen Programm „Zukunft is the Future“ dreht sich alles um das Thema Zeit: Zukunft läuft immer anders ab, als man denkt. Noch vor 10 Jahren ist Rudolph Moshammer mit einem Telefonkabel erdrosselt worden. Das wäre heute rein technisch überhaupt nicht mehr möglich. Vince Ebert stellt sich der Zukunft: Big Data, selbstfahrende Autos und Berufsaussichten im Odenwald.Kann man überhaupt etwas Fundiertes über die Zukunft sagen? Der Diplom-Physiker Vince Ebert behauptet: Ja, denn die Thermodynamik besagt eindeutig, dass es mit unserem Universum unaufhaltsam bergab geht. Anderseits sagt sie auch: „Man kann den absoluten Nullpunkt niemals erreichen“.Weitere Infos: www.jtf.de