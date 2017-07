Berufe Speed Dating im Autohaus

FORCHHEIM (pm/rr) – Bereits zum dritten Mal hatte der Arbeitskreis Schule-Wirtschaft zum „Berufe Speed Dating“ eingeladen. Zu Gast war dieses Mal ein so genanntes „P-Seminar“ der 11. Klasse von Lehrerin Susanne Schmidt vom Ehrenbürg Gymnasium Forchheim (EGF).

Hierbei hatten 19 interessierte, zukünftige Abiturienten/innen die Gelegenheit, sich über die Unternehmen der Region und deren Tätigkeitsfelder zu informieren und sich so einen Überblick über mögliche weitere Bildungswege zu verschaffen. Für die Aktion waren Unternehmen angefragt worden, die neben der üblichen Berufsausbildung auch ein duales Studium anbieten. Aus dem Landkreis Forchheim nahmen Lidl, Naturstrom, Siemens, Kennametal, Schmetterling-Reisen, Sparkasse und Volksbank Forchheim sowie die IHK für Oberfranken Bayreuth teil.Im Zehn-Minuten-Takt stellten sich die anwesenden Unternehmen vor. Der Clou hierbei war, dass die Gespräche in eigens dafür bereitgestellten Autos stattfanden. So konnten sich die Schüler/innen und die Unternehmensvertreter offen, ungestört und persönlich austauschen. Dabei bekamen die Jugendlichen die Chance, erste unverfängliche Vorstellungsgespräche zu führen, Fragen zu stellen und eine eventuell vorhandene Scheu abzubauen. Es wurden Visitenkarten ausgetauscht und bei gegenseitigem Gefallen können im Nachgang Bewerbungsgespräche oder Einstellungstests vereinbart werden.Die Geschäftsführer des Autohauses Feser-Biemann in Forchheim, Thomas Dost und Helmut Zolleis, sorgten für eine angenehme und einladende Atmosphäre. Die erste Resonanz vor Ort war sehr positiv. Es zeigte sich, dass das „Berufe Speed Dating“ des Arbeitskreises Schule-Wirtschaft eine gute Möglichkeit ist, Schüler/innen und Unternehmen zusammenzubringen.