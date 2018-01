Feuerwehr feiert Jubiläum

FORCHHEIM (rr) – Die Freiwillige Feuerwehr Forchheim wird 150 Jahre alt. Das Jubiläum wird natürlich groß gefeiert.

Es beginnt am Gründungstag, den 25. März mit einem Gottesdienst mit Jahreshauptversammlung, gefolgt von einem Feuerwehrsymposium in der Volksbank Eventhalle am 14. April. Am 28. April ist der Tag der Jugend, und am 5. Mai veranstaltet die Feuerwehr eine Jugendolympiade in der Innenstadt.Der Florianstag am 6. Mai wird am und rund um das Gerätehaus gefeiert. Am 9. Juni findet tagsüber der Oberfränkische Erwachsenenleistungsmarsch in Forchheim statt. Der Tag wird am Abend mit einem Weinfest in der Kaiserpfalz ausklingen. Am 10. Juni veranstaltet die FFW Forchheim den Kreisfeuerwehrtag mit einem Festzug zum Kellerwald. Im September folgt der Tag der Feuerwehr in Forchheim und im November ein internes Jubiläumsfest ohne große Öffentlichkeitsbeteiligung.Einzelheiten zu den einzelnen Veranstaltungen, genaue Uhrzeiten und Adressen sind demnächst auf der Internetseite der Feuerwehr zu finden: