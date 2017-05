Fränkische Schweiz auf Achse

DIETZHOF (pm/rr) - Im Zuge des 10-jährigen Jubiläums der Spedition Meixner Transporte + Service GbR wurde ein Airbrush-LKW mit dem Motto „Fränkische Schweiz“ vorgestellt.

Die kunstvoll gestaltete Zugmaschine und der Auflieger sind das erste Projekt des Airbrushers Julian Hümmer, der sich erst vor kurzem selbstständig gemacht hat. Der 24-jährige gelernte Industriekaufmann hat damit sein Hobby zum Beruf gemacht. Mit der Unterstützung von zahlreichen Sponsoren, die der Fränkischen Schweiz verbunden sind, wurde das Projekt, vom ersten Entwurf, über die LKW-Beschaffung, bis hin zu den aufwendigen Lackierungen in nur acht Wochen durchgeführt. Von der Teufelshöhle, über den Wildpark Hundshaupten, die Burg Rabenstein, die Basilika Gößweinstein, das Walberla oder auch das Annafest Forchheim zeigen die Motive die Highlights der Fränkischen Schweiz aus den beiden Landkreisen Bayreuth und Forchheim.Die Idee für den „Fränkische-Schweiz-Truck“ war seit langem ein Traum des Speditionskaufmannes Matthias Meixner. Dieser hat sich vor über 10 Jahren, zusammen mit seinem Bruder Roland Meixner im Bereich Spedition und Baudienstleistungen selbstständig gemacht. Aus der kleinen Firma, die im elterlichen Anwesen in Schlaifhausen ihren Anfang fand, hat sich in nur 10 Jahren eine Spedition mit mehr als 35 Fahrzeugen und über 50 Mitarbeitern entwickelt. Der Firmenstandort wurde 2016 von Schlaifhausen nach Dietzhof verlegt, wo man den früheren Fruchthof Rumpler übernahm. Die LKW´s der Spedition sind hauptsächlich im innerdeutschen Nah- und Fernverkehr eingesetzt, der neue „Fränkische-Schweiz-LKW“ soll hauptsächlich im deutschen Fernverkehr eingesetzt werden, damit man die schöne fränkische Heimat auch über die Landkreisgrenzen hinaus bewundern kann.