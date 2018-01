Herrmann würdigt Alt-OB

GREMSDORF (pm/rr) – Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat Waldemar Kleetz, in einem Glückwunschbrief zu dessen 70. Geburtstag am 10. Januar gratuliert.

Herrmann würdigte dabei das kommunalpolitische Engagement des Altbürgermeisters für die Gemeinde Gremsdorf, das Kleetz vor nahezu vier Jahrzehnten als Mitglied des Gemeinderats begonnen hatte. 1996 ist Kleetz als erster Bürgermeister an die Spitze der Gemeinde gewählt worden und hat dann, so Herrmann, in den folgenden 18 Jahren mit vielfältigen Maßnahmen wesentliche Impulse für die positive Entwicklung der Gemeinde gegeben.