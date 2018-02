Kliniken schließen sich zusammen

FORCHHEIM/EBERMANNSTADT (pm/rr) – Der Zusammenschluss der beiden Krankenhäuser in Forchheim und Ebermannstadt ist beschlossene Sache.



Die „Verlobung“ des Klinikum Forchheim der Vereinigten Pfründnerstiftungen in Forchheim und der Klinik Fränkische Schweiz gGmbH in Ebermannstadt wird am 1. Januar 2019 in eine „Hochzeit“ der beiden Kliniken münden, so beschlossen es am Montag der Forchheimer Stadtrat und der Kreistag des Landkreises Forchheim in einer historischen gemeinsamen Sitzung im Kolpinghaus in Forchheim.Mit der Fusion soll die medizinischen Versorgung für die Bevölkerung des Landkreises sowie der Stadt Forchheim nachhaltig sichergestellt werden. Besonders wichtig ist es den Vertretern der beiden Kommunen, Landrat Dr. Hermann Ulm und Oberbürgermeister Dr. Uwe Kirschstein, das bisherige Versorgungsspektrum des neuen gemeinsamen Krankenhauses zu erhalten und auszubauen. Langfristig werde damit der Erhalt der Arbeitsplätze sowie die Wettbewerbsfähigkeit durch Bereitstellung der erforderlichen Investitionsmittel gewährleistet.Landrat Dr. Ulm betonte: „Ein langer Weg führt aus der Vergangenheit in die Gegenwart, und heute sind wir beisammen, um die Zukunft zu gestalten. Schon ein historischer Moment! Es wird eine gute Sache, da bin ich mir sicher!“Auch Oberbürgermeister Dr. Kirschstein sprach von einer Veranstaltung, „die wir sicher nicht so schnell vergessen werden! Ich freue mich insbesondere für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der beiden Klinikbetriebe, die nun Planungssicherheit haben für ihre berufliche und private Zukunft!“