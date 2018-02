Landfrauen feiern 70-jähriges Jubiläum

FORCHHEIM (rr) – Unter dem Motto „Das ist Heimat“ findet am Donnerstag, 22. Februar der jährliche Landfrauentag in der Jahn-Kulturhalle (Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 10) in Forchheim statt.

Als eines der größten bundesweiten Frauennetzwerke feiern die Landfrauen in diesem Jahr ihr 70 jähriges Bestehen.Der Landfrauentag beginnt um 13.00 Uhr mit der Begrüßung durch Kreisbäuerin Rosi Kraus.In diesem Jahr konnten die Veranstalterinnen die Schauspielerin Katrin Lux, bekannt als Köchin Fanny aus der Serie „Dahoam is Dahoam“ im BR, für den Landfrauentag gewinnen, passend zum diesjährigen Landfrauentagthema „Das ist Heimat“.Außerdem erwartet die Besucherinnen in diesem Jahr eine Trachten-Modenschau unter dem Motto „Unsere Heimat beTRACHTet“.