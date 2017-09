Städtische Finanzspritze für den Sommerurlaub

(bk/rr) – Ein großer Traum erfüllte sich für die Kinder und Jugendlichen der in Forchheim-Buckenhofen beheimateten heilpädagogischen Kinder- und Jugendwohngruppe „CrossOver“ des Jugendhilfeträgers „iSo“ (Bamberg): Die neun jungen Bewohner hatten sich gewünscht, heuer ans Meer fahren zu dürfen, um dieses mit eigenen Augen einmal sehen zu können. Anfang September konnte es dank einer Finanzspritze der Stadt Forchheim wirklich nach Kroatien losgehen. Oberbürgermeister Dr. Uwe Kirschstein übergab in Buckenhofen feierlich einen symbolischen Scheck in Höhe von 400 Euro an Carmen Adamczyk, der Leiterin von „CrossOver“ und Marcel Keil, Pädagogischer Mitarbeiter von „CrossOver“. Zusammengekommen war die Spende kürzlich bei der „Sommernacht im Königsbad“, unter Federführung der Kulturbeauftragten der Stadt, Katja Browarzik. Weitere Informationen zu „CrossOver“ sind im Internet zu finden.