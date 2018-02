Forchheim : Paradeplatz |

FORCHHEIM (rr) – Nach Beschluss des Stadtrats soll es in diesem Jahr wieder vier verkaufsoffene Sonntage geben:

Aus Anlass der Jahrmärkte am 4. und 25. März sowie am 7. Oktober und am 4 November dürfen die Ladengeschäfte jeweils von 13.00 bis 18.00 Uhr geöffnet sein.Am Freitag, 29. Juni gibt es zu den Afrika-Kulturtagen eine lange Einkaufsnacht bis 23.00 Uhr.