KreativBau Bamberg im Oktober

BAMBERG (pm) - Am 14. und 15. Oktober 2017 lädt die KreativBau Bamberg auf das 3.000 m² großeAusstellungs- und Freigelände der Firma Gunreben Holzkreativ in der Jäckstraße 18 ein.

Ziel ist erneut eine repräsentative Auswahl an Ausstellern, die sich den Bereichen Immobilien, Neubau, Handwerk und Handwerkervermittlung, Bauen mit Holz, Sanierung, Sanitär, Klima, Energie, Elektro, Wohntrends, Sicherheit und weiteren Immobilien- und Bauaffinen Themen widmen, so der Geschäftsführer der Messeteam Bamberg GmbH, Steffen Marx. Größer als übliche Hausmessen, kleiner als die Immobilienmesse Franken, startete die KreativBau bereits in Ihrem ersten Jahr mit 60 Ausstellern und über 3.000 Besuchern. Die kürzlich begonnene Ausstelleransprache hat bereits jetzt zu sehr vielen Zusagen hochwertiger Firmen geführt, sodass sich eine noch größere Anzahl an Ausstellern für 2017 bereits jetzt abzeichnet. Interessierte Aussteller können sich ab sofort beim Messeteam Bamberg melden und sich für eine der verfügbaren Standflächen bewerben.Die Aussteller werden sowohl auf dem Freigelände, teilweise gibt es hier auch überdachte Ausstellungsflächen, als auch in der großen Gunreben Ausstellungsfläche und in den überdachten Lager- und Präsentationsflächen stehen und keine Fragen offenlassen, die sich rund ums Bauen, Wohnen, Einrichten und die Immobilie insgesamt drehen.Neben einem durchgehenden Vortragsprogramm sowie praktischen handwerklichen Vorführungen an beiden Tagen findet für die Besucher am Sonntag früh auch ein Bauherrenfrühstück statt. Parkplätze sind rund um das Gelände vorhanden; die Messe öffnet an beiden Tagen jeweils von 10.00 bis 18.00 Uhr.Weitere Informationen unter Telefon: 0951 / 18070505 (Steffen Marx) oder via E-Mail: steffen.marx@t-online.de