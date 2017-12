Subaru Impreza: ruhiger und sicherer durch die Kurve

(ampnet/mue) - Direkte, präzise Lenkmanöver zeichnen den neuen Subaru Impreza aus. Selbst in schnellen Kurven kommt das Auto, dessen Teile zu 80 Prozent überarbeitet oder neu angeordnet sind, kaum ins Schwimmen. Seitens des Herstellers zielt man auf dynamisches Fahrverhalten und verbesserte Sicherheitswerte ab.

Während der Kurvenfahrten hilft dem Japaner, dass er nicht an Gewicht zugelegt hat. Möglich wurde das trotz der neuen Assistenzsysteme und gewachsenen Außenmaße durch einen um 7,8 Kilogramm leichteren Motor und schlankere Karosseriewände. Der 2,0-Liter-Motor lässt sich wahlweise über die gut abgestimmte Automatikschaltung oder manuell mittels Schaltwippen bedienen. Im Scheitelpunkt der Kurve sorgt das gut abgestimmte Allradgetriebe dafür, dass die 115 kW / 156 PS effektiv auf der Straße landen und den Impreza agil aus der Kurve beschleunigen. Die Bremsen greifen direkt und linear; besonderes Augenmerk legten die Subaru-Ingenieure bei der Entwicklung der fünften Modellgeneration auf die Fahrzeugsicherheit. Das „Eye-Sight-System“ bestimmt über zwei Kameras die Fahrzeugposition relativ zum Straßenverlauf und meldet Streckenabweichungen über den Spurhalteassistenten unvermittelt an den Fahrer.Der Impreza konnte insgesamt seine Crash-Test-Ergebnisse verbessern und wurde in Japan zum sichersten Fahrzeug gewählt. Im Falle eines frontalen Aufpralls schlittert der Motor unter den Passagieren durch und vermindert damit das Risiko extremer Verletzungen. Ein Ausbrechen des Hecks bei hohen Kurvengeschwindigkeiten wird durch die aktive Drehmomentverteilung verzögert, während die großzügig geschnittenen hinteren Seitenfenster eine weite Rundumsicht gewähren. Die Displays im Cockpit sind auf Augenhöhe platziert und lenken den Blick kaum von der Fahrbahn ab.Länge x Breite x Höhe (m): 4,46 x 1,78 x 1,48Radstand (m): 2,67Motor: 4-Zylinder, Leichtmetall-Boxermotor, 1.995 ccm, DirekteinspritzungLeistung: 115 kW / 156 PSbei 6.000 U/minMax. Drehmoment: 196 Nm bei 4.000 U/minHöchstgeschwindigkeit: 205 km/hNull auf 100 km/h: 9,8 Sek.ECE-Durchschnittsverbrauch: 7,0 LiterEffizienzklasse: DCO2-Emissionen: 159 g/km (Euro 6)Leergewicht / Zuladung:min. 1.424 kg / max. 1.920 kgBereifung: 225/40R18 92W