Dem Straßenschmutz an den Kragen: GTÜ hat Felgenreiniger getestet

(ampnet/mue) - Auf Felgen lagern sich im Laufe der Zeit Straßenschmutz, Schmierfett sowie Bremsen-, Gummi- und Metallabrieb ab. Die Gesellschaft für Technische Überwachung (GTÜ) und die „Auto Zeitung“ haben zwölf Felgenreiniger in der Preislage von 8 bis 20 Euro auf ihre Wirkung getestet.

Am besten schnitt P21S Power Gel von Dr. Wack ab, dicht gefolgt von dem Reiniger Sonax Xtreme auf dem zweiten und dem Alu-Teufel von Tuga Chemie auf dem dritten Rang. Alle drei Produkte erhalten das Prädikat „sehr empfehlenswert“. Mit einer kaum schlechteren Reinigungsleistung reihen sich direkt danach Liqui Moly Spezial ein, gefolgt von Seitronic ST1 auf dem fünften Platz und Armor All Shield mit einer ebenfalls guten Reinigungsleistung auf dem sechsten Rang. Die siebte Position besetzt Nigrin Performance Evo Tec, der achte Platz geht an Aral Profi Pflege, dicht gefolgt von Kärcher Car & Bike 3 in 1 an neunter Stelle. Diese Reiniger erreichen durchweg die Note „empfehlenswert“.Insgesamt schneidet das Gros der Felgenreiniger mit erfreulichen Resultaten ab. Dies gilt vor allem für die Materialverträglichkeit bei Beachtung der Herstellervorgaben. Stark saure oder alkalische Eigenschaften scheinen bei den Rezepturen kein Thema mehr zu sein. Dass dies nicht zu Lasten der Reinigungswirkung geht, machen die Testsieger vor: Aufsprühen, einwirken lassen und mit dem Dampfstrahler abspülen – das war‘s, die Felgen strahlen fast wie neu. Die Reiniger mit der Note „empfehlenswert“ weisen marginal verbleibende Schmutzreste auf, die mit leichtem Nachwischen vollends zu beseitigen sind. Bei dem Test erfolgte nach den vorgegebenen Einwirkzeiten ausschließlich die Spülung mit Hochdruckreiniger. Eine Nachbehandlung mit Bürste oder Schwamm war bei der Beurteilung der Reinigungsleistung tabu.