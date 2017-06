Deutsche Aufguss-Meisterschaften in der Obermain Therme

BAD STAFFELSTEIN (pm/mue) - Bereits zum dritten Mal wird die Deutsche Aufguss-Meisterschaft ausgetragen: Vom 10. bis zum 12. Juli gehen 25 Einzelteilnehmer und neun Teams im SaunaLand der Obermain Therme in Bad Staffelstein an den Start.

Gesucht werden Deutschlands beste Aufgießerin oder der beste Aufgießer sowie das beste Aufgussteam. Dem SaunaLand der Obermain Therme wurde bereits zum dritten Mal in Folge das Qualitätssiegel SaunaPremium des Deutschen Sauna-Bundes zuerkannt; die Organisation der Deutschen Aufguss-Meisterschaft liegt wieder bei Sauna-Matti, der Tochtergesellschaft des Deutschen Sauna-Bundes. Die ersten drei Gewinner im Einzel- und im Teamwettbewerb qualifizieren sich für die AUFGUSS-WM (Weltmeisterschaft), die in diesem Jahr vom 18. bis zum 24. September in den Thermen Soesterberg (Niederlande) ausgetragen wird.Die bis zu 15 Minuten dauernden Aufguss-Shows tragen Titel wie „Leonardo da Vinci“, „Erfolg hat seinen Preis“, „Spiderman“ oder „Elizabeth & Kate“. Insgesamt werden an die 50 Show-Aufgüsse in der Event Kelo-Sauna des SaunaLandes der Obermain Therme zu sehen sein; eine achtköpfige internationale Fachjury unter Vorsitz von Gerhard ten Hove (Niederlande) bewertet die Präsentationen der Wettkampf-Teilnehmer nach festgelegten Kriterien. Zehn zufällig ausgewählte Einzelpersonen aus dem Publikum können ebenfalls ihr Votum abgeben. Zu dem vier Tage dauernden Aufguss-Spektakel werden Saunagäste aus Bayern und ganz Deutschland erwartet.Show-Aufgüsse in extra dafür gebauten Eventsaunas erfreuen sich seit einigen Jahren steigender Beliebtheit in vielen deutschen Saunabetrieben. Dabei handelt es sich um Kleinkunst im Saunaraum, professionell inszeniert, oftmals unterhaltsam, zuweilen aber auch tiefsinnig dargeboten. Austragungsort im SaunaLand der Obermain Therme ist die Kelo-Sauna im Außenbereich (Raumtemperatur ca. 85 Grad C, Raumgröße 74 m², Ofenlänge 2,20 m, Beheizung 120 kW). Diese „Showbühne“ bietet Platz für zirka 120 Event-Saunagäste.