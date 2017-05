Hundshaupten: Raubtiere im Grünen Klassenzimmer

EGLOFFSTEIN (pm/rr) - Der Landkreis Forchheim bietet auch dieses Jahr wieder umweltpädagogische Angebote für Grundschulen und Kindertagesstätten im Grünen Klassenzimmer in Hundshaupten (am Eingang des Wildparks) an. Das diesjährige Thema lautet – passend zum Besuch eines Wolfs im Raum Forchheim letzten Dezember – „Heute gibt’s mal Fleisch – Raubtiere in Franken“ und wird vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz gefördert.

Inhaltliches und Organisatorisches werden dabei speziell auf die teilnehmende Altersgruppe abgestimmt: In einem umweltpädagogisch-spielerischen Teil, bei einer Tierbegegnung und in einem Bastelangebot sollen anhand der Themenschwerpunkte Wolf, Luchs und Uhu die positiven Wertigkeiten der Tierarten für unsere Region und ihre Bedeutung früher und heute herausgestellt werden.Folgende neue Tierthemen können ab sofort gebucht werden: „Thema Wolf“, „Thema Luchs“ und „Thema Uhu“. Zudem werden nach wie vor die klassischen Themen angeboten, z.B. „Wollknäuel auf vier Beinen – Thema Schaf“, „Vom Ei zur Henne - Thema Hühner“ oder „Das rosa Glück - Thema Schwein“ und viele mehr.Mit dem „Grünen Klassenzimmer“ und dem neuen pädagogischen Lehrpfad wurden vom Landkreis Forchheim im Wildpark Hundshaupten moderne Informationsmöglichkeiten und zeitgemäße Voraussetzungen für die Bereiche Tier, Natur, Klima- und Umweltschutz geschaffen. Zusätzlich wurde im Rahmen eines Pilotprojektes mit Förderung durch das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz ein neues Bildungsangebot für die Kleinen und Kleinsten ins Leben gerufen. Hiermit haben Grundschulen und Kindertagesstätten die Möglichkeit, zusätzlich zum „normalen“ Wildparkbesuch an kindgerechten, umweltpädagogischen Veranstaltungen teilzunehmen. Eine umweltpädagogische Veranstaltung im Wildpark Hundshaupten dauert etwa 2 Stunden. Treffpunkt ist das Grüne Klassenzimmer vor dem Eingang zum Wildpark.Für Terminabsprachen, Buchungen und weitere Details ist die Umweltstation Lias-Grube zuständig unter der Nummer 09545/95 03 99 oder per Mail an info@umweltstation.liasgrube.de. Die Umweltstation wurde vom Landratsamt Forchheim mit der Projektdurchführung beauftragt.