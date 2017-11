Thematische Vielfalt bei „FoFoFo“

FORCHHEIM (pm/rr) – Am Freitag, 1. Dezember, um 19.00 Uhr eröffnen Mitglieder des FotoForumForchheim in den Räumen der Firma Lagermeister, Hauptstr. 7-11, eine Fotoausstellung mit Werken von Sepp Martin, Daniel Preußner, Gisela Steinlein, Jürgen Zeitler, Kai Rogler und anderen.



Auf 400 Quadratmetern gibt es Fotokunst zu den Themen Akt, Architektur, Fashion, Landschaft, Portrait, Menschen, Natur und Exotisches. Der Chorleiter des Liedervereins Forchheim, Alexander Ezhelev, begleitet die Vernissage auf dem Klavier. Das FotoForumForchheim ist eine neu gegründete Gruppe aus ambitionierten Fotografinnen und Fotografen aus Forchheim und der Umgebung. Ziel der Gemeinschaft ist die Förderung der künstlerischen Fotografie, Auftritte bei Kulturveranstaltungen und Anlaufpunkt für an Fotografie Interessierte in der Region. Die Ausstellung ist geöffnet von Montag bis Samstag von 17.00 bis 20.00 Uhr; So 14.00 bis 20.00 Uhr vom 1. bis 22. Dezember. Der Eintritt ist frei.