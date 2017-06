24. Juni: Lesen unterwegs im Höffner-Shuttlebus

Fürth : Hauptbahnhof |

FÜRTH (pm/vs) - Am Samstag, 24. Juni, liest der Schriftsteller Veit Bronnenmeyer im Rahmen des Literaturfestivals LESEN! in Fürth im gratis Höffner-Shuttlebus Auszüge aus seinem neuesten Roman „Tod Steine Scherben“ und anderen Krimi-Texten.

2009 erhielt Veit Bronnenmeyer den Agatha-Christie-Krimipreis. Außerdem ist er Co-Autor der „Ausflugsverführer Bierfranken“.

Abfahrt ist um 16 Uhr an der Haltestelle Fürth Hauptbahnhof oder 16.30 Uhr Haltestelle Möbel Höffner Fürth. Der Eintritt und die Fahrt sind frei. Weitere Informationen gibt es im Internet