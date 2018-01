Fürth : Stadtmuseum Fürth |

Vortrag "Aufstieg und Fall des Gänsbergs" von Kamran Salimi

am 11. März 2018, um 14 Uhr, aus der historischen Reihe Geschichte(n) im Stadtmuseum Fürth.



Der Vortrag spannt einen Bogen von den Anfängen der Besiedlung bis in die heutige Zeit. Es wird beschrieben, welche (städtebauliche) Entwicklung der Gänsberg durchlaufen hat und welche Auswirkungen diese auf die Stadtgesellschaft hatte. Der Hauptaspekt richtet sich dabei auf die umfangreiche Flächensanierung und stellt die Frage, ob der Abriss damals alternativlos war, um die Wohn- und Lebenssituation in Fürth zu verbessern, oder nur Ausdruck des Zeitgeistes vieler deutscher Städte in den 1970er und 1980er Jahren.



Der Eintritt beträgt 5 Euro, ermäßigt 4 Euro, und berechtigt auch zum Besuch der Dauerausstellung und der aktuellen Sonderausstellung.