Bach in Vach: Orgelvirtuose Matthias Ziegler spielt J.S. Bach am Sonntag, dem 18. Februar 2018 um 17 Uhr

Matthias Ziegler spielt Meisterwerke von J.S.Bach auf der Vacher OrgelEs erwartet Sie:“Bist du bei mir“ BWV 508„Jesus bleibet meine Freude“ BWV 147„Chromatische Fantasie und Fuge in D-Moll“ BWV 903„Goldberg Variationen“ BWV 998„Air“ BWV 1068Seit Jahren begeistern die Konzerte in der Vacher St. Matthäus-Kirche mit schönster und ausgewählter Musik in höchster Vollendung das Publikum.Nun sind wieder neue Konzerte zu hören und zu genießen. Lassen Sie sich diese besonderen Konzerterlebnisse nicht entgehen! Ein besonderes musikalisches Highlight in der Wehrkirche St.Matthäus Vach. Weitere Konzerte unter Terminkalender.Herzliche Einladung!IhrPfarrer Markus Pöllinger