Bibelabende in Vach und Stadeln: „Das Matthäus-Evangelium“Infos unter: http://www.kirchevach.de Wir laden wieder Interessierte in nachbarschaftlicher und ökumenischer Verbundenheit zum Bibelgespräch ein. Wir werden das biblische Matthäus-Evangelium intensiv in den Blick nehmen und gemeinsam danach fragen, welche Bedeutung die Texte für Menschen heute haben. Dieses Jahr stehen vier Abschnitte des Evangelisten Matthäus im Mittelpunkt. Die vier Abende sind ein gemeinsames Projekt von St. Matthäus Vach und Christuskirche Stadeln.Herzliche Einladung:Jeweils Dienstag, um 20:00 Uhr am:10.1. 2017 (Gemeindehaus Stadeln) /17.1. 2017 (Gemeindehaus Vach) /24.1. 2017 (Gemeindehaus Stadeln) /31.1. 2017 (Gemeindehaus Vach)Pfarrer Udo GötzPfarrer Markus Pöllinger