Bundesweite Gesundheitsaktion "Mit dem Rad zur Arbeit" auch in Fürth gestartet

FÜRTH (web) - „Mit dem Rad zur Arbeit“ heißt es wieder bis 31. August. Die bayernweite Gesundheitsaktion des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) und der Gesundheitskasse AOK geht damit in die 17. Runde - auch in Fürth.

Mitmachen können Beschäftigte aller Betriebe in Bayern. Geradelt wird in der Regel in Teams zu je vier Teilnehmern. Bei Betrieben mit weniger als vier Mitarbeitern kann das Team auch kleiner sein, zudem können auch Einzelpersonen teilnehmen. Größere Betriebe können mit mehreren Vierer-Teams dabei sein.Dabei müssen alle Teilnehmer im Aktionszeitraum an mindestens 20 Arbeitstagen das Rad für die Fahrt zur Arbeitsstelle oder als Pendler zu Bus oder Bahn nutzen und dies auch dokumentieren. Am Ende winken auch wertvolle Preise.Die Aktion, die auch von Stadt und Landkreis Fürth unterstützt wird, dient nicht nur der Gesundheit und der Fitness, sondern auch der Umwelt. Die jährlich wachsenden Teilnehmerzahlen zeugen vom großen Erfolg der Präventionsaktion. Rund 155.000 Menschen hatten sich allein im vergangenen Jahr bundesweit beteiligt - rund 1.000 Teilnehmer aus knapp 130 Firmen waren es in Fürth Stadt und Land.Ziel der Initiative ist es, möglichst noch mehr Teilnehmern dauerhaft den Spaß am Fahrradfahren und an Fitness zu vermitteln. Mehr Bewegung und gesunde Ernährung würde das Krankheitsrisiko deutlich senken. Fitte, gesunde und motivierte Mitarbeiter sind das wichtigste Kapital eines Unternehmens.Teilnehmerunterlagen und mehr Infos gibt es bei jeder AOK-Geschäftsstelle oder im Internet.