Der Fürthlauf - Ein Lauffest für die ganze Familie

FÜRTH (web) - So langsam sollte man jetzt die Laufschuhe aus dem Schrank holen, die ersten Runden drehen und sich warm machen für den 15. Fürthlauf am 14. Mai.

Frühlingszeit ist auch Laufzeit und so ist der Fürthlauf mittlerweile auch nicht mehr aus dem Sportkalender der Stadt wegzudenken. Laufen in der Gemeinschaft, keine Jagd nach Rekorden, die Streckenführung durch die Fürther Innenstadt und die Anfeuerung durch die Menschen am Streckenrand - das alles macht den Fürthlauf zu einer beliebten Laufveranstaltung für die ganze Famile.Dazu kommt auch noch ein vielfältiges Rahmenprogramm im Start- und Zielbereich auf der Freiheit.Neben dem Hauptlauf über zehn Kilometer (Walker und Nordic Walker 5 Km) werden auch diesmal wieder drei Kinderläufe durchgeführt.Die Anmeldegebühr (inklusive Startpaket, Funktionsshirt und Einkaufsgutschein) beträgt noch bis 16. April 15 Euro, danach 18 und am Veranstaltungstag 20 Euro. Kinder bis 14 Jahre zahlen acht Euro. Alle Teilnehmer nehmen an einer Tombola teil.Anmeldungen und weitere Infos bei Kastners Sport-Treff, Friedrichstraße 9, Tel.: 0911 / 74 81 06 oder im Internet.